В Казани прошли обсудили возможные изменения Конституции РФ

Сегодня в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоялись публичные обсуждения потенциальных поправок в основной документ России, предложенных президентом Владимиром Путиным в ходе Ежегодного послания Федеральному собранию РФ. В дискуссиях приняли участие представители Общественной палаты РТ, регионального отделения Общероссийского народного фронта в РТ, представители Юридического факультета Казанского федерального университета. В роли модераторов встречи выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева и заведующий кафедрой конституционного и государственного права КФУ Евгений Султанов. Как отметил Евгений Султанов, целью встречи было получение общественно-политических оценок готовящихся изменений от населения. Зиля Валеева подчеркнула, что обсуждения, проходящие в республике, демонстрируют высокий уровень поддержки изменений в Конституцию РФ, связанных с социальной сферой, в частности, минимальных зарплат. В то же время, председатель Общественной палаты отметила, что изменения, связанные с изменением политической системы в стране понятны не всем гражданам, тем самым подчеркнув необходимость общественных обсуждений.