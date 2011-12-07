В Казани создают цивилизованные условия для животных: открыта гостиница и строится ветцентр

В 2019 году в ветклиниках столицы было проведено 10 тысяч амбулаторных приемов, 16 тысячам собакам и кошкам были сделаны прививки от бешенства. В 2019 году в Казани были зафиксированы 2 случая бешенства, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.В 2020 году в Казани построят клинический корпус ветеринарного центра. Здесь можно будет проводить сложные операции и реабилитацию для домашних животных, страдающих хроническими заболеваниями.В январе этого года начала свою работу новая гостиница-передержка в Советском районе Казани на 50 животных.