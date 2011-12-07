В казанском зоопарке пройдет форум снежных фигур

21 февраля в 9.30 в Казани на территории нового зоопарка «Река Замбези» начнется форум снежных фигур, который состоится в 16-й раз, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.На участие подали заявки 10 команд – учащиеся и преподаватели столичных школ искусства. Болельщикам и посетителям рекомендуется посетить зоопарк ближе к 12 часам. Финиш форума назначен на 13.30. Жюри выберет двух призеров и самую креативную работу.