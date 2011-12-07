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В Татарстане идет активная борьба с браконьерством

В заказнике «Волжские просторы» ввели строгий запрет на рыбалку.
Экспертами установлен жесткий контроль за браконьерами на территории заказника «Волжские просторы». Во время одного из плановых рейдов длина обнаруженных рыболовных сетей превысила 2,7 км. Об этом проинформировала пресс-служба Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.Вся рыба, попавшаяся в сети, отпущена на свободу.Представители ведомства напоминают, что в период с 1 февраля по 15 апреля текущего года на охраняемой природной территории как промышленная, так и любительская рыбалка находятся под запретом. В целях предотвращения нарушений будут организовываться регулярные проверки.
КВ
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