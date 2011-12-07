В Татарстане идет активная борьба с браконьерством

Экспертами установлен жесткий контроль за браконьерами на территории заказника «Волжские просторы». Во время одного из плановых рейдов длина обнаруженных рыболовных сетей превысила 2,7 км. Об этом проинформировала пресс-служба Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.Вся рыба, попавшаяся в сети, отпущена на свободу.Представители ведомства напоминают, что в период с 1 февраля по 15 апреля текущего года на охраняемой природной территории как промышленная, так и любительская рыбалка находятся под запретом. В целях предотвращения нарушений будут организовываться регулярные проверки.