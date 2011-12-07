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Минниханов о снятии масок в Удмуртии: «Я считаю, что это решение неправильное»

Он заявил, что масочный режим в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции в Татарстане сохранится.

Президент РТ Рустам Минниханов сообщил о сохранении масочного режима в республике.

На итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Минниханов отметил решение снятие масок в Удмуртии, почитав его неправильным. Он заявил, что масочный режим в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции в Татарстане сохранится, поскольку даже если человек и имеет антитела, то он может быть носителем вируса.

Глава РТ также напомнил о активной вакцинации населения от коронавируса, после чего обратился к руководителям муниципалитетов, чтобы те разъяснили горожанам значимость сей процедуры. «Нужно беречь наших людей, понимать, что эта тема надолго, и быть готовыми к таким вызовам», — заявил Минниханов.

КВ
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