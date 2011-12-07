Минниханов вручил ключи от 43 новых авто районным сельхозуправлениям

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Президент РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых авто районным управления сельского хозяйства и продовольствия, сообщает пресс-служба главы РТ.
Торжественная церемония прошла на территории выставочного комплекса «Казань Экспо».
«Управление сельского хозяйства — важнейшее звено в структуре агропромышленного комплекса. В Татарстане насчитывается более 5 тыс. сельхозформирований различных форм собственности и 468 тыс. личных подворий. Это огромный ресурс, который должен работать системно. Здесь огромная роль сельхозуправлений», — уточнил Минниханов.
Президент РТ также поблагодарил аграриев за проделанную работу во время пандемии.
Районные сельхозуправления получили 43 автомобиля, которые будут способствовать эффективности работы сотрудников, отметил Минниханов.