Роспотребнадзор РТ: «Просрочка обнаружена в шести школьных столовых»

В шести татарстанских школах обнаружены просроченные продукты питания, сообщила начальник отдела управления Роспотребнадзора РТ Гузалия Фомичева.

Так, просроченные яйца найдены в школе № 4 в Бугульме, испорченные сосиски — в Столбищенской школе Лаишевского района, непригодное для питания сливочное масло — в Костенеевской школе Елабужского района, куриное мясо с истекшим сроком годности — в казанских школах-интернатах № 4 и № 7 и плохое подсолнечное масло — в Большетурминской школе Тетюшского района.

Роспотребнадзор также выявил нарушение у оператора питания ООО «АБК Пемент» — картофель с «опережающей» датой.

Фомичева уточнила, что Роспотребнадзор РТ получил 11 жалоб на питание в школах, пять из которых подтвердились. Так, в в Куркачинской школе Высокогорского района порции были меньше положенной нормы, а горячие блюда подавались остывшими. В Макуловской школе Верхнеуслонского района меню не соответствовало утвержденному: нет рыбы, овощей и фруктов. В школе-саду для детей с нарушением зрения Нижнекамска обнаружены «некачественные продукты питания», а школе № 21 Казани — «антисанитария в пищеблоке».