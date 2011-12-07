Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На ул. С. Максуди погиб рабочий

Инцидент произошел в двухэтажном доме.
В выходные в частном двухэтажном доме на ул. С. Максуди погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что в здании произошло частичное обрушение кирпичной кладки. В результате инцидента гражданин 1972 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.
КВ
Лента новостей