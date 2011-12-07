В выходные в частном двухэтажном доме на ул. С. Максуди погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что в здании произошло частичное обрушение кирпичной кладки. В результате инцидента гражданин 1972 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.