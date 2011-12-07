В Татарстане женщина отдала мошенникам почти 194 тысячи рублей

Жертвой мошенников стала жительница Альметьевского района РТ. Она сообщила полицейским, что в Интернете натолкнулась на объявление о возможности получить дополнительный заработок путем игры на биржевых торгах. Женщина связалась с «организаторами», которые предложили ей внести на счет стартовый капитал. Гражданка перевела на электронный кошелек 193775 рублей, после чего они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по РТ.