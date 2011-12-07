Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по математике

Стало известно, какие ошибки чаще всего допускают школьники на экзамене по математике.

Как рассказали эксперты Федерального института педагогических измерений, самые популярные ошибки выпускники делают по невнимательности, в том числе в стереометрии, в математическом анализе и в задачках по экономике.

Так, в геометрических заданиях, где необходим чертеж, специалисты советуют для начала использовать черновик. В задачах же рекомендуют обращать внимание на их условия, а в уравнениях — на мелкие детали, которые при решении в корне могут изменить его ответ.

«Не спешите и не считайте в уме. Огромное количество ошибок связано с дробями, процентами и с отрицательными числами. Пишите на черновике промежуточные выкладки», — призвал школьников руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко.

Эксперты также добавили, что решение многочисленных вариантов, похожих на демоверсию ЕГЭ, являются самым неэффективным способ подготовки. Лучше делать упор на те задачи, которые обычно получаются, и на те, которые школьник точно сможет решить на экзамене.