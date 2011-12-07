Татарстан предложил Якутии новый инструмент сбыта продукции

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов встретился с делегацией Якутии во главе с заместителем её Председателя Правительства Михаилом Никифоровым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью деловой встречи стал обмен опытом и успешными практиками социально-экономического развития и государственного управления в двух регионах. В частности, ее участники рассмотрели практику формирования спроса и стимулирования сбыта продукции. Самым эффективным инструментом для этого в Татарстане выступает Региональный маркетинговый центр РТ.

Сообщается, что благодаря этому ресурсу за последние полтора года более 2 тысяч субъектов МСП получили заказы на сумму более 15,5 млрд рублей. При этом Центр также способствует развитию конкурентной среды, обеспечивающей доход от поставок как можно большему числу предпринимателей.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких, в свою очередь, рассказала о ювелирном производстве, продуктах питания, мясных деликатесах, меховых изделиях, национальной посуде и северной рыбе. Свою продукцию производители ДФО реализуют через собственный региональный маркетплейс.

После представителям Якутии было предложено зарегистрироваться в РМЦ в качестве поставщиков для поиска новых клиентов за пределами республики Саха, а также внедрить данный ресурс в Якутии.