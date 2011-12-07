В Деревне универсиады прошла IDEЛЬ–party

9 июня в арт-пространстве Comein на территории Деревни универсиады прошла презентация июньского номера журнала IDЕЛЬ и интеллектуальный квиз, посвященный татарскому языку и культуре.

Журнал IDЕЛЬ совместно со студенческим советом Поволжского государственного университета физической культуры и спорта, представил развлекательную программу IDЕЛЬ–party, которая была посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Для участников и гостей мероприятия организаторы подготовили настоящий мозговой штурм на знание языка и истории столицы Татарстана. Также приятным бонусом для всех стали творческие выступления от лауреатов международных конкурсов. Не забыли и про татарскую национальную кухню, которой угощали всех гостей после мероприятия.

Главная задача встречи была в том, чтобы молодежь узнала интересные факты о Казани и приобщилась к Татарской культуре.

«Поскольку молодёжь Поволжского государственного университета физической культуры и спорта, в основном, из регионов России и татарского контингента здесь не так много, нам важно, чтобы студенты, которые обучаются в нашем Республиканском вузе приобщились к татарской богатой культуре» — поделилась Хафизова Альбина — специалист по работе с молодёжью отдела по социально-воспитательной работе.

На мероприятии главный редактор журнала IDЕЛЬ Айсылу Хафизова рассказала о еще не вышедшем июньском номере, в котором есть много полезной информации для студентов и не только.

Главные фишки этого выпуска — лето с пользой для себя, селфи в самых красивых локациях города Казань и, конечно же, самая актуальная тема для студентов — подработка в летний период.

После подведения итогов викторины, участникам подготовили призы- модные шоперы с надписью IDЕЛЬ, сертификат на 3 тысячи рублей, символические подарки и почётные грамоты.

После вручения призов и слов благодарности, всех пригласили угоститься татарской кухней и знаменитым травяным чаем.