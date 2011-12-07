В Казани ужесточат правила пользования самокатами

«Меры, которые будут приниматься, должны быть жестко регулируемыми с точки зрения безопасности самих пользователей самокатов», — считает руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Казань, Набережные Челны и Альметьевск — в этих крупных городах в настоящее время муниципальные органы занимаются вопросами регулирования самокатов.

По словам Галимовой накануне была новость о том, что годовалого ребенка взрослые посадили с собой на самокат, а после падения малыш получил серьезные травмы головы.

Руководитель пресс-службы Президента отметила, что правила пользования самокатами сейчас находятся на стадии разработки, но будут озвучены в ближайшее время.