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В Казани ужесточат правила пользования самокатами

Казань, Набережные Челны и Альметьевск — в этих крупных городах в настоящее время муниципальные органы занимаются вопросами регулирования самокатов.

«Меры, которые будут приниматься, должны быть жестко регулируемыми с точки зрения безопасности самих пользователей самокатов», — считает руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Казань, Набережные Челны и Альметьевск — в этих крупных городах в настоящее время муниципальные органы занимаются вопросами регулирования самокатов. 

По словам Галимовой накануне была новость о том, что годовалого ребенка взрослые посадили с собой на самокат, а после падения малыш получил серьезные травмы головы. 

Руководитель пресс-службы Президента отметила, что правила пользования самокатами сейчас находятся на стадии разработки, но будут озвучены в ближайшее время. 

КВ
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