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Мишустин о дороге Казань-Москва: Это самый масштабный дорожный проект в России

Глава правительства РФ подчеркнул, что создание этой дороги имеет особое значение для всего евразийского пространства.

В ходе рабочего визита в Елабугу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что дорога Москва-Казань является главным транспортным проектом страны.

Мишустин подчеркнул, что создание этой дороги имеет особое значение для всего евразийского пространства, поэтому в ближайшие 3-4 года «это самый масштабный дорожный проект в России».

Важности этому придает еще и восстановление экономики после пандемии коронавируса. Благодаря созданию автотрассы наладится «безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России». Поэтому данный проект даст регионам импульс к ускоренному развитию. 

Премьер-министр добавил, что в рамках проекта появятся более 30 тыс. новых рабочих мест, еще 130 тыс. мест появятся в смежных отраслях — автомобилестроении, нефтехимии, электронике, транспорте, логистике и сфере услуг.

Кроме того, глава правительства РФ упомянул о совместном дорожном проекте России с Казахстаном и КНР. В трассе «Европа — Западный Китай» общей протяжённостью 8,5 тыс. км 2 тыс. пройдут на территории нашей страны. 

КВ
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