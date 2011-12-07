Лето - горячая пора не только для дачников, но и для садовых воров

Прокуратура Высокогорского района Татарстана поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего ранее судимого казанца и 19-летнего жителя Зеленодольского района. Как сообщили газете «КВ» в Прокуратуре Татарстана, злоумышленники действовали в конце лета — начале осени 2019 года. Взрослый мужчина уговорил 19-летнего юношу, которому в то время не было еще и 18 лет, стать соучастником своих противоправных деяний. За пару месяцев они совершили семь краж из садовых домов и хозяйственных помещений в Пестречинском и Высокогорском районах Татарстана.

Взрослый участник преступного дуэта также был признан виновным в незаконном хранении пистолета Макарова и пяти патронов к нему, которые он нашел в помещении заброшенного ангара в пос. Дачном Высокогорского района. Пистолет и боеприпасы оперативники изъяли у него дома во время обыска. Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима, его юного подельника — к году лишения свободы условно.

-Чаще всего злоумышленники предпочитают действовать поздней осенью и ранней весной, когда подъездные пути к садовым товариществам открыты, но жильцов там нет, — рассказал начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Казани Владислав Кузнецов.

Эти преступления квалифицируются по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Сложность раскрытия подобных преступлений заключается в том, что к моменту обращения потерпевших утрачиваются и следы преступников, и возможность обнаружения похищенного имущества.

По словам Кузнецова, в этом году в Казани отмечается спад зарегистрированных краж из садовых домов и дач. За пять месяцев было зарегистрировано 26 краж, что на 23,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем увеличилось количество раскрытых преступлений. Что же касается лиц, совершающих подобные противоправные деяния, то в большей степени они являются ранее судимыми, ведущими асоциальный образ жизни.

— Похищается из дачных домов все, что представляет хоть малейшую ценность — посуда, провода, техника, инструменты, комплектующие крупной бытовой техники. Вор, который попадает на территорию садового товарищества, обычно совершает сразу несколько краж, а похищенное продает первым попавшимся прохожим, — говорит Владислав Кузнецов.

К примеру, 8 июня в отдел полиции «Промышленный» с заявлением обратился житель Приволжского района. Мужчина рассказал, что ночью кто-то похитил с территории садового участка строительные инструменты на сумму 10 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оперуполномоченные уголовного розыска в короткий срок установили личность предполагаемого преступника и задержали его по горячим следам. Свою вину 37-летний мужчина полностью признал. Похищенное имущество было изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

— Чтобы уберечь себя от дачных воров необходимо при закрытии сезона забрать все ценные вещи с собой, укрепить входные двери, поставить решетки на окна. Если есть возможность, то в осенне-зимний период несколько раз приезжать и осматривать участок, а также, по договоренности со всеми собственниками домов, усилить охрану территории дачного товарищества на зимний период, установив камеры видеонаблюдения на подъездных путях к дачным комплексам, — говорит Кузнецов.

По его словам, вероятность задержания преступников по горячим следам гораздо выше, чем раскрытие ранее совершенных преступлений. В связи с этим внимательность соседей к подозрительным ситуациям и посторонним лицам, а также своевременное сообщение об этом в полицию, играет огромную роль в раскрытии квартирных краж. Если кража произошла, необходимо незамедлительно обратиться в полицию и по возможности сохранить следы преступления.