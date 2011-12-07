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Митрополит Кирилл: Казанский Богородицкий монастырь не планируется переделывать в женский

Причиной этому он назвал недостаток настоятельниц для монастыря.

Казанский Богородицкий монастырь, который до революции был женским, не планируется переделывать обратно. Об это рассказал Митрополит Московский и Всея Руси Кирилл во время интервью телеканалу «Татарстан-24».

«Пока не будем распространяться. Думаю, не от хорошей жизни был организован именно мужской монастырь» - подчеркнул он.

Основной причиной тому, что пока Казанский Богородицкий монастырь останется прежним, Митрополит называет недостаточное количество возможных насельниц.

 

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