Митрополит Кирилл: Казанский Богородицкий монастырь не планируется переделывать в женский

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Казанский Богородицкий монастырь, который до революции был женским, не планируется переделывать обратно. Об это рассказал Митрополит Московский и Всея Руси Кирилл во время интервью телеканалу «Татарстан-24».
«Пока не будем распространяться. Думаю, не от хорошей жизни был организован именно мужской монастырь» - подчеркнул он.
Основной причиной тому, что пока Казанский Богородицкий монастырь останется прежним, Митрополит называет недостаточное количество возможных насельниц.