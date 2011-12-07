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Рустам Минниханов: Для выработки коллективного иммунитета необходимо не снижать темпы вакцинации

В Татарстане привилось 655 178 человек.

В Татарстане привилось 35,7 % населения от общего плана, что составляет 655 178 человек. Об этом сообщил Президент РТ на совещании в Доме Правительства региона.

«Сегодня спрос на вакцины превышает поставки. В республике осталось порядка 66 тыс. доз, это при наших темпах вакцинации — на четыре дня» - заявил Президент РТ.

Также он отметил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо не снижать темпы вакцинации. Он заявил о полной готовности к этому по всей республике.

По его словам, всего в Татарстане работают 153 пункта вакцинации.

КВ
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