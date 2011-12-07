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В Казани владельцы голубей ради спроса на фотографии решили окрасить птиц в розовый цвет

Сейчас птиц с Баумана убрали.

В Казани после возмущения местных жителей на улице Баумана убрали окрашенных в ярко-розовый цвет голубей. Предположительно, владельцы птиц сделали это для того, чтобы привлечь как можно больше желающих сфотографироваться с птицами.

Как сообщает «Вести.Татарстан», окрашены были голуби породы «павлин». Эти деликатные птицы тяжело переносят контакты с людьми, тем более, любое искусственное вмешательство в их внешний вид. Так, даже пищевая краска очень вредна для кожи птицы.

Жители раскритиковали действия владельцев животных в социальных сетях, в последствии, они были убраны с центральной улицы города.

КВ
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