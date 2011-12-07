Казанский университет откроет свою школу в Елабуге

Презентация школы, которая будет действовать под патронажем Казанского федерального университета, состоится уже в эту пятницу, 14 августа, в рамках Августовского совещания работников образования Республики Татарстан.

Базой для нового образовательного учреждения КФУ стала обычная общеобразовательная школа №5 Елабуги, сообщает пресс-служба КФУ.

В День знаний, 1 сентября школа, уже в статусе университетской, примет 465 учеников. Дух университета встретит ребят уже в оформлении на входе в учебное учреждение: на калитке школы появился кованый вензель КФУ. Есть он и в интерьере здания, светлых стенах с необычным дизайном, оформлении кабинетов. Но главное – наполнение классов. Здесь установлены мультимедийное оборудование, сенсорные экраны. Появились и современные лаборатории, спортзал с душевыми, столовая, скорее похожая на кафе, и площадки для отдыха. Все это, вместе взятое, создает интересную образовательную среду, в такой школе хочется учиться и на уроках, и во внеурочное время, отмечают в пресс-службе вуза.