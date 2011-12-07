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С начала года в РТ оштрафовали более тысячи бизнесменов за работу без контрольно-кассовой техники

В республике регулярно проводятся рейды против предпринимателей, не использующих ККТ.

С начала 2021 года в Татарстане привлекли к административной ответственности за работу без контрольно-кассовой техники более 1 тыс. предпринимателей. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе УФНС по РТ.

«Сотрудники налоговой службы по Республике Татарстан на постоянной основе проводят проверки по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники. В 2021 году по результатам таких контрольных мероприятий к административной ответственности привлечено более 1 тыс. субъектов бизнеса», — говорится в сообщении. 

Также для профилактики нарушений налоговые органы Татарстана проведут для бизнесменов открытые мастер-классы по вопросам применения кассовых аппаратов. Мероприятия будут организованы с 9 по 13 августа этого года.

КВ
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