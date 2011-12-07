В Галерее современного искусства откроется выставка к 75-летию известного казанского фотографа Ляли Кузнецовой

В казанской Галерее современного искусства 12 августа откроется персональная выставка Ляли Кузнецовой «Дорога…». Экспозиция приурочена к 75-летию фотохудожника. Кроме работ Кузнецовой, на выставке представят документальные фильмы Эдуарда Киселева, Олега Климова и Павла Чукова, посвященные ее творчеству.

Ляля Кузнецова занялась фотографией в конце 1970-х годов — после трагической смерти мужа. Творческий путь она начала в Казани и с 1977 года была членом казанской фотогруппы «Тасма». Работала в газете «Вечерняя Казань», а также журналах «Ялкын» и «Сююмбике». Кузнецова стала первым фотографом в республиканском Доме мод. Также ее руками созданы портретные галереи творческих коллективов театров имени Камала, Казанского ТЮЗа и Театра кукол.

Много раз Ляля Кузнецова участвовала в выставках «Современная советская фотография» в Вильнюсе, Праге, Париже, Таллине, Лондоне, Хельсинки, Стокгольме. Позже ее фотографии можно было также увидеть на фотофестивалях и выставках в Европе и США, они хранятся в коллекциях самых известных российских и зарубежных музеев искусства, а также в частных собраниях.

Открытие ретроспективной выставки Ляли Кузнецовой состоится в 17.00.