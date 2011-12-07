В Казани наградят лучшие рестораны Татарстана 21 октября

В Казани 21 октября пройдет церемония награждения лучших ресторанов города премией WHERETOEAT 2021. Само голосование продлится в регионах России с 15 августа по 5 сентября, сообщают организаторы.

«Голосования в каждом из регионов выстроены по единому стандарту. Прежде всего проводится голосование за лучшие рестораны и лучшего „Шеф-повара года“. В Татарстане есть также постоянная номинация: „Лучший ресторан татарской кухни“.», — говорится в сообщении.

В каждом регионе в голосовании принимает участие коллегия экспертов, состоящая из ста местных специалистов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, журналистов и популярные блогеры. Помимо этого, будут определены победители в специальных номинациях. Для этих целей отобрано жюри, имена которых держатся в секрете и обновляются ежегодно. В этом году в их список попали: «Сомелье года», «Выбор СМИ», «Лучший бар», «Приз Ассоциации консьержей Les Clefs d’Or».

После этого, победители регионального этапа поборются за победу на всероссийском этапе, который состоится в январе 2022 года. По традиции, в определении лучшего ресторана страны примут участие 500 экспертов со всей России. Лауреаты Всероссийской премии будут объявлены в феврале 2022 года в Москве. Победитель WHERETOEAT RUSSIA 2022 получит переходящий трофей — антикварную серебряную вазу начала XX века.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. По результатам премии формируются ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала, а с 2021 года еще и Сибири.