Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани туристов чаще всего раздражают ростовые куклы на улице Баумана

В июле столицу Татарстана чаще всего посещали туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Больше всего туристов, приезжающих в Казань, раздражают ростовые куклы в костюмах животных на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

По данным опроса, гостям столицы в городе больше всего нравится местная еда, национальная культура и достопримечательности.

При этом Казань и специальные информационные шатры «Гостеприимная Казань» за июль посетили 11 тыс. человек из разных уголков страны — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары Уфы, Ростова, Свердловской области, Алтайского края, кроме них в город приезжали гости из Италии, Грузии и Армении. 

КВ
Лента новостей