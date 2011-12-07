В Казани туристов чаще всего раздражают ростовые куклы на улице Баумана

Больше всего туристов, приезжающих в Казань, раздражают ростовые куклы в костюмах животных на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

По данным опроса, гостям столицы в городе больше всего нравится местная еда, национальная культура и достопримечательности.

При этом Казань и специальные информационные шатры «Гостеприимная Казань» за июль посетили 11 тыс. человек из разных уголков страны — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары Уфы, Ростова, Свердловской области, Алтайского края, кроме них в город приезжали гости из Италии, Грузии и Армении.