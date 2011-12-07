В казанском дворе появится первая зарядная станция для электромобилей

В Казани во дворе жилого дома на улице Волгоградской и Декабристов, 150 и 152, появится первая зарядная станция для электромобилей. Помимо этого, в доме № 2, расположенного на улице Волгоградской, установят две солнечные батареи, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для электрозаправки подготовят отдельное машиноместо, которое будет располагаться за гаражами близ котельной площадки. По словам директора «УК ЖКХ Московского района» Олега Калимова, на сегодняшний день в России порядка 10 тыс. пользователей электромобилей. По прогнозам, с 2025 года их количество увеличится в разы, поэтому необходимо создавать условия для развития электротранспорта, отметил он во время осмотра ремонтных работ.

«Мы должны создавать инфраструктуру, чтобы город был экологичным. В Казани уже есть более 20 электрозаправок, все они расположены в общественных местах. Нужно, чтобы они и во дворах появились», — сказал Калимов.

Более того, в доме № 2 на улице Волгоградской установят солнечные батареи. Они снабдят электричеством подъезды, чердаки, коридоры. После замены счетчиков электроснабжения, показания с них будут передаваться автоматически на сервер ресурсоснабжающей организации. В любое время года заряда панелей будет хватать до 11 часов вечера, что позволит существенно сократить расходы дома и коммунальные платежи граждан, отметили в исполкоме.

Сейчас во дворе обновляют асфальтобетонное покрытие, после этого рабочие приступят к установке элементов освещения и малых архитектурных форм. Также планируется привести к единому стилю все гаражи во дворе.