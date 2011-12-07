Виктор Сидоров: «В России мы видим появление новых игроков на грядущих выборах»

На площадке МИА «Россия сегодня» был организован круглый стол «Итоги выдвижения: конкуренция, факторы успеха, перспективы обновления» в преддверии предстоящих выборов. Организатором круглого стола выступил Экспертный институт социальных исследований.

По словам Председателя Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Какохо Тимура, тренд на рост конкуренции на выборах особенно отражается в Татарстане.

«В этом году отмечается устойчивый рост конкуренции, относительно выборов 2016 года», — сказал эксперт.

По мнению Регионального координатора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Республике Татарстан Фахрутдинова Рафаэля, сейчас информация о выборах широко распространяется в Сети, но это не значит, что вся она является достоверной.

«В этом году новый порядок аккредитации для журналистов поможет гражданам быть увереннее в процессе голосования, а также станет источником к настоящему положению вещей на выборах», — считает Фахрутдинов.

Доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров отмечает, что в России наблюдается появление новых игроков на грядущих выборах. Также он считает, что новые условия для работы журналистов на выборах сопряжены с новой, еще более серьезной ответственностью партий перед лицом избирателя.