А был ли коронавирус?

Так поступила недавно и наша постоянная читательница, жительница Казани. Обнаружив однажды у себя слабость и потерю обоняния, она обратилась в свою поликлинику по месту жительства. Бесплатный тест на коронавирус ей удалось сдать без проблем - дежурный терапевт, к которому она обратилась под занавес рабочего дня, охотно выписал направление на сдачу анализа в той же поликлинике. Сдав мазок из зева и носоглотки, казанка с нетерпением дома стала ждать результатов - благо на работе пошли навстречу сотруднице с подозрением на COVID-19 и перевели ее на дистанционный режим работы. Через два дня из лаборатории МКДЦ, куда (как пояснили в поликлинике) отправляют тесты пациентов, пришли результаты и нашей читательницы - у нее обнаружили коронавирусную инфекцию. Правда, на приеме участковая медсестра сказала, что результат ее теста еще отправят для перепроверки в Центр гигиены и эпидемиологии в РТ - мол, не расстраивайтесь, часто бывает, что оттуда приходит отрицательный результат!

Одно дело сказать, другое - пережить… Боясь заразить своих близких - пожилых родителей и сына-подростка в преддверии нового учебного года, женщина самоизолировалась на даче. Отписалась коллегам, мол, так-то и так, чувствую себя неплохо, температуры нет, жду подтверждения анализа из лаборатории. Коллеги, услышав о предварительном диагнозе, естественно, запаниковали - у многих семьи, пожилые родственники… Получается, все они сейчас в группе риска. А через два дня из Центра гигиены и эпидемиологии в РТ пришли результаты теста женщины - коронавирус не обнаружен.

«Я не понимаю, как такое может быть… То положительный, то отрицательный. Так и до инфаркта ведь довести человека можно! В поликлинике тоже развели руками: не знают ответа на этот вопрос. Слышала, что такие результаты не у меня одной - мол, у многих с подозрением на COVID-19 после проверки приходят отрицательные результаты. Если анализ неточный, тогда зачем его озвучивать пациенту? Может, вашей уважаемой газете специалисты смогут дать пояснения?» - в завершение своего телефонного разговора попросила читательница.

На одном из брифингов по поводу санитарно-эпидемиологической ситуации в республике корреспондент «КВ» задал вопрос читательницы специалистам Роспотребнадзора. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объяснила, почему такое возможно:

- Такое действительно может быть. Центр гигиены и эпидемиологии в РТ анализирует тест количественным методом, смотрит, на каком цикле развития находится вирус: острая стадия, затухания или он уже не активен. Поэтому такие ложноположительные тесты возможны. С учетом того, что тесты в Центре гигиены и эпидемиологии РТ проходят более качественное исследование, окончательное заключение выдается именно на основе второго результата.