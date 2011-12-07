Избирательная кампания - 2020: у татарстанцев есть три дня, чтобы сделать свой выбор

В этом году в связи с особенностями санитарно-эпидемиологической обстановки решено дать возможность гражданам сделать свой выбор в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, чтобы облегчить нагрузку на избирательные участки и избежать большого скопления людей. Все эти дни участки для голосования будут работать с 8 до 20 часов.

Среди нововведений — чат-бот и «Мобильный избиратель»

Одновременно с выборами главы республики состоятся и муниципальные выборы. Кроме того, в двух крупных округах избиратели проголосуют на дополнительных выборах депутата в Госсовет РТ и Госдуму РФ.

Узнать местонахождение своего участка для голосования можно на сайте Центризбиркома Республики Татарстан в разделе «Найди свой избирательный участок».

Новые информационные технологии позволяют теперь предоставить более удобные возможности избирателям. Например, одна из разработок Центризбиркома Татарстана — чат-бот, помогающий найти участок для голосования, «Мой избирательный участок» (https: -//t.me/my_cikrt_bot). Порядок работы с ним таков. Нужно запустить «Телеграм», найти там чат-бот «Мой избирательный участок», запустить его, ввести адрес своего местожительства. Система моментально выдаст информацию о ближайшем избирательном участке. В ней будут указаны адрес, номера телефонов, а также выведется геометка, которую можно загрузить в навигатор и с ее помощью легко добраться до участка.

Еще одна разработка ЦИК Республики Татарстан — сервисный сайт мойголос.онлайн. На этом сайте максимально просто и доступно рассказывается о том, какие избирательные кампании ждут татарстанцев, как воспользоваться технологией «Мобильный избиратель», как найти удобный для себя участок. Кстати, подать заявление на голосование по технологии «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту фактического нахождения можно было до 8 сентября включительно, чем и воспользовались, по информации Центризбиркома РТ, более 5300 татарстанцев.

Для выборов Президента Татарстана изготовлено 2937257 бюллетеней зеленого цвета. Все они с защитной тангирной сеткой.

На дополнительных выборах депутата в Госсовет РТ по Елабужскому избирательному округу № 37 бюллетени также с защитной тангирной сеткой, но розового цвета.

На дополнительных выборах депутата в Госдуму России по Нижнекамскому избирательному округу № 28 бюллетени изготовлены без защитной тангирной сетки, но с использованием специальных защитных марок.

На предстоящих выборах будет использована модель голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

Голосование вне помещений на выборах будет проходить с учетом ужесточения требований к проведению этого процесса. В числе обязательных условий — наличие тента, навеса и ширмы, а также соблюдение требований Роспотребнадзора в отношении мер безопасности в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Избирателей ждут маски, перчатки и авторучки

В дни голосования, с 11 по 13 сентября, на каждом избирательном участке будет проводиться тщательная дезинфекция помещений.

В целях обеспечения безопасности здоровья граждан при проведении выборов с 11 по 13 сентября на входе в избирательный участок станут проводить термометрию, разместят коврик с дезинфицирующим средством, антисептические средства для дезинфекции рук участников голосования, маски, перчатки, авторучки для избирателей.

На полу нанесут специальную разметку для обозначения необходимой социальной дистанции. Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

Итоги выборов подведут не позднее 21 сентября

Всего на 7656 вакантных кресел в местных Советах претендуют 12023 кандидата. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Татарстане проводятся на территории двух городских округов, 38 городских и 872 сельских поселений. При этом в четырех самых крупных городах — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске — выборы пройдут по смешанной системе. То есть не менее половины депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутых партиями, остальная часть мандатов замещается по одномандатным округам. Во всех остальных муниципальных образованиях рес¬публики выборы проводятся только по одномандатным округам. Одна из особенностей нынешней кампании на местном, муниципальном уровне — активное участие в ней политических партий. Пять лет назад в муниципальных выборах участвовали 8 политических объединений. Сегодня среди кандидатов — представители 10 партий. В порядке самовыдвижения на муниципальные выборы по всей республике зарегистрированы 3578 кандидатов (на дату голосования).

Подсчитывать голоса избирателей начнут сразу после закрытия участков 13 сентября. При этом у каждой кампании свой срок подведения окончательных результатов выборов. Календарными планами обозначено, что определение результатов выборов Президента Татарстана должно произойти не позднее 21 сентября, дополнительных выборов по Нижнекамскому одномандатному округу и довыборов по Елабужскому округу — не позднее 17 сентября, выборов по единому округу и одномандатным округам на муниципальных выборах — не позднее 18 сентября.

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан с 10 сентября начинает работу горячая линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентября. Задать свои вопросы можно по телефону +7 (939) 345-37-50. Звонки принимаются ежедневно (с 10 по 12 сентября) с 9.00 до 18.00. 13 сентября горячая линия будет работать с 8.00 до закрытия избирательных участков.