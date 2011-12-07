Когда лучше становиться отцом?

Запланированное отцовство

— Осознанное отцовство в более зрелом возрасте способствует тому, что мужчина с желанием и интересом принимает участие в жизни своих детей, — пояснила результаты исследования директор центра, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова. — Если до 30 лет парни ориентированы на удовлетворение эгоистических интересов, то в 30 лет поворачиваются в сторону семьи, продолжения своего рода. В целом взросление отцовства — общемировой тренд. Не стоит забывать, что мужская позиция прямым образом влияет и на репродуктивное поведение женского населения.

Говоря об этой теме, уверена Чулпан Ильдусовна, мы сразу затрагиваем не только поведенческо-медицинский фактор, связанный с репродуктивным здоровьем и поведением мужчин и женщин, но и экономический (готовность мужчины финансово поддерживать семью с ребенком), и ценностный (место ребенка в структуре жизненных целей мужчины). Поэтому, несомненно, реализация демографической политики должна проводиться с учетом репродуктивного поведения мужчин.

— На мой взгляд, более позднее отцовство — очень верный подход, — поддерживает тенденцию, выявленную специалистами, Амир Мамин, руководитель одного из направлений в Союзе отцов РТ. (Ему 43, он отец двоих сыновей. Женился в 27 лет.) — Если бы у меня, как вы говорите, была машина времени, то, скорее всего, женился бы не ранее 30 — 32 лет. Это тот возраст, когда человек морально и материально готов к воспитанию детей, понимает, что штамп в паспорте — не просто формальность, а изменение статуса и фактор ответственности за свою семью. Минус ранних браков в том, что многие руководствуются в большей степени эгоистичными мотивами, не понимая последствий своих действий.

Динар придерживается схожей позиции. Он живет в Казани. Женился в 28 лет, сейчас ему 33, вместе с супругой они растят ребенка. Воспитание детей Динар воспринимает как ответственную миссию, поэтому пока не планирует дальнейшего пополнения в семье.

— Для меня осознанное отцовство — это когда хочется создать семью и ты находишь человека, с которым хочешь прожить долго, — делится своим взглядом на отцовские ценности Динар.

— Все логично, вырос возраст психологической зрелости личности, — не удивляется высказываниям осознанных отцов педагог-психолог Гузель Султанова. — У нас изменились требования к тому, как мы должны воспитать ребенка. Мы говорим о личности, а потому сами должны стать зрелыми личностями с жизненным опытом. Второй момент — поменялся характер отношений между мужчинами и женщинами: появились представления о том, что браки заключаются как союзы двух личностей, которые умеют взаимодействовать. И это тоже требует разностороннего развития мужчины, а значит, определенного времени. В-третьих, мы не можем использовать образы воспитания и поведения, которые усвоили от наших родителей: время другое, старые образцы изжили себя, а новых еще нет. Чтобы наработать свои, нужно получить определенный опыт, а это не год и не два. В-четвертых, большое количество информации и обучения мешает детям и подросткам своевременно созревать психологически. У них нет времени понять себя как личность, они просто себя не знают, поэтому даже к 20 годам не понимают, как строить отношения с другим человеком. Нет душевных сил, готовности быть рядом с кем-то, брать ответственность за другого человека.

По словам психолога, еще один важный момент состоит в том, что с самого детства общество сильно подавляет мужские чувства, не дает им проявиться. Поэтому мужчине требуется больше времени, чтобы отделиться от воспитателей, собственных родителей, пожить самостоятельно, созреть психологически и уже из состояния осознанности захотеть создать семью.

Чем раньше — тем лучше

Но есть и другая точка зрения. Алексей женился в 25 лет. Сейчас, в 35, вместе с женой воспитывает двух сыновей и дочь.

— Почему-то в современном обществе все принято измерять уровнем достатка. Вот станешь, дескать, зарабатывать вполне себе неплохо, тогда и детьми обзаведешься, — рассуждает мужчина. — А если не станет? Если он работает на заводе и его зарплата не растет? Что ж теперь, он и отцом будет плохим? Вовсе нет. К тому же все мужчины разные: один и к 40 не созреет на создание семьи, а другой уже и в 20 осознанно идет к этому. Потому что у него перед глазами пример своих родителей — крепкий брак и несколько детей. Ему не надо «набираться опыта». Я сам рос в многодетной семье, мы до сих пор с братьями друг друга поддерживаем. Все рано женились, у всех семьи.

Похожего мнения придерживается и 43-летний Андрей. Считает, что вся эта история с осознанностью ближе к 30 годам — веяние времени, интернета. Сам он вступил в брак еще в студенческие годы, за 20 лет его семья пополнилась двумя дочерьми. Одной 18 лет, другой — 4.

— У каждого свой выбор. Но сам я ничуть не жалею, что по нынешним меркам женился рано. И уверен, что семью надо создавать, как только окончил институт или вернулся из армии. Можно нарабатывать тот самый опыт, уже имея семью: и дети растут, и родители еще могут поддержать. Конечно, по молодости не обходится без конфликтов, в таком возрасте все пытаются друг другу что-то доказать. С возрастом больше понимаешь важность семьи и близких людей, — рассуждает Андрей.

Только как пережить этот непростой период притирки супругов? Удается это не всем.

— Конечно, неплохо, если жена, как в песне, «его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила», — соглашается врач-психотерапевт, доцент КГМА Марина Кирюхина. — Но придется быть готовым к возможным конфликтам, эмоциональной незрелости партнера. Нередко личные ценности оказываются выше семейных. Но каждая личность по-своему уникальна и является носителем индивидуальных стратегий. Хорошая тенденция — когда, заметив, что в семье что-то не так, супруги идут к психологам, психотерапевтам, чтобы конструктивно решать конфликты, на агрессию отвечать поиском компромисса. Но в целом, согласно исследованиям, для мужчин, да и женщин тоже, все-таки характерен пересмотр позиции раннего вступления в брак. Молодежь сначала склонна строить карьеру. Готовность к браку современные молодые люди приобретают к 28 — 30 годам. Как она характеризуется, если мы говорим о мужчинах? Это ответственное отношение к браку, детям, умение создать для семьи безопасную обстановку, заботиться о близких, принимать решения.

А вот с медицинской точки зрения зачинать малыша все-таки лучше в возрасте от 18 до 26 лет. По мнению врачей, именно в этот период мужской организм еще полон сил, мало хронических заболеваний. К 30 годам зачать здоровое потомство в большей мере способны те, кто следил за здоровьем и не злоупотреблял и не имел вредных привычек. По некоторым исследованиям, к 40 годам сперматозоиды теряют былую активность, и шанс стать отцом снижается до 60%, а после 45 лет — до 30%. Да, есть примеры возрастных отцов, но история умалчивает, обращались ли они при этом за помощью к специалистам…

По словам врача-репродуктолога Аллы Смирновой, у молодых пап дети рождаются более выносливыми и здоровыми. К тому же воспитание требует много сил, молодому папе легче переносить бессонные ночи, долгие прогулки, помогать жене по хозяйству. Особенно это актуально первые месяцы после рождения малыша. Такие папы чаще берут детей с собой в походы, гости, на работу. Все это с лихвой компенсирует возможный минус — недостаточный финансовый доход. Но, как правило, впоследствии ситуация выравнивается при условии, что мужчина стремится расти и развиваться.

Так что уровень ответственности мужчины, создающего семью, не зависит от возраста. Скорее, от его воспитания и того, в какой семье он рос, какие моральные ценности получил. Главное ответить самому себе на вопрос: зачем мне нужен брак и дети?