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«Локомотив» не предлагал «Рубину» выкупить Кварацхелию

19-летний грузинский полузащитник провел шесть матчей в этом сезоне за казанский футбольный клуб

«Локомотив» не делал предложение «Рубину» о покупке грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, опроверг информацию портал Metaratings.

Московский клуб, за который ранее играл Кварацхели, не планирует возвращать футболиста, тем более за 15 млн евро.

Напомним, 19-летний спортсмен выступал за «железнодорожников» в сезоне 2018/19. После этого Кварацхелии покинул клуб на права свободного агента и перешел в «Рубин».

За казанский клуб футболист отыграл шесть матчей этом сезоне. 

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