Минниханов: «100% Татарстан» дает полную информацию о республике

Базу видеоматериалов с онлайн-форума «100% Татарстан» следует сохранить для дальнейшего использования, считает президент РТ Рустам Минниханов.

По словам руководителя республики, площадка форума дает информацию о Татарстане и партнерах. «Вся эта база сохранится, потому что уникальнейший материал про республику от промышленников, министерств, ведомств и партнеров», — сказал Минниханов.

Напомним, онлайн-форум «100% Татарстан» проходит с 30 августа по 10 сентября. В форуме приняли участие представители 53 стран.