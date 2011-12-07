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Минниханов: «100% Татарстан» дает полную информацию о республике

Онлайн-форум «100% Татарстан» проходит с 30 августа по 10 сентября.

Базу видеоматериалов с онлайн-форума «100% Татарстан» следует сохранить для дальнейшего использования, считает президент РТ Рустам Минниханов.

По словам руководителя республики, площадка форума дает информацию о Татарстане и партнерах. «Вся эта база сохранится, потому что уникальнейший материал про республику от промышленников, министерств, ведомств и партнеров», — сказал Минниханов.

Напомним, онлайн-форум «100% Татарстан» проходит с 30 августа по 10 сентября. В форуме приняли участие представители 53 стран. 

КВ
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