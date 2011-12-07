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Минниханов: Мы делаем минимум – асфальт, освещение, скамейки, детскую зону, но можно еще много чего сделать

Президент РТ попросил муниципалитеты, управляющие компании и спонсоров активно подключиться к программе «Наш двор».

Президент РТ Рустам Минниханов попросил муниципалитеты, управляющие компании и спонсоров активно подключиться к программе «Наш двор». Об этом глава республики заявил во время прямого эфира.

«Очень важно, чтобы в этом процессе участвовал не только бюджет республики, но и муниципалитет, и управляющие компании, и спонсоры. Чем больше двор насытить зонами — детской, спортивной, — тем лучше. Мы делаем минимум — асфальт, освещение, скамейки, детскую зону, но можно много чего еще сделать», — сказал Минниханов.

Он также отметил важность дворовых территорий в оценке качества жизни татарстанцев.

«Хотя это достаточно затратная статья, но это же наши люди», — заметил президент РТ.

КВ
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