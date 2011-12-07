С 1 октября пенсии и соцвыплаты будут перечисляться на карту «Мир»

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани ответили: в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» пенсии и иные социальные выплаты с 1 октября должны зачисляться банком на карты «Мир».

Пенсионеры, получающие пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты иных платежных систем (например, VISA, MasterCard) и желающие в дальнейшем получать пенсию на банковскую карту, должны оформить в банке карту «Мир» до 1 октября 2020 года.

Об изменении номера банковского счета для перечисления пенсии необходимо проинформировать Пенсионный фонд, подав заявление. Сделать это можно любым удобным способом:

— в личном кабинете на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru);

— на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru);

— направить по почте;

— в любом МФЦ.

При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии. Для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), с 1 октября текущего года ничего не изменится. Они будут получать пенсии по той же схеме, что и раньше. Для получателей пенсий, постоянно проживающих за пределами РФ, переход на карты «Мир» законодательством не предусмотрен.

Консультации по вопросам доставки пенсии можно получить по телефону регионального контакт-центра 8 (843) 279-27-27, а также по дополнительным номерам телефонов горячей линии в городах и районах республики.