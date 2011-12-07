Школьник из Татарстана завоевал для России «золото» по информатике

Со 2 по 6 сентября состоялась Европейская юниорская олимпиада по информатике — European Junior Olympiad in Informatics, она прошла в дистанционном формате. В интеллектуальном состязании приняли участие 136 школьников до 15 лет из 27 стран. Подготовкой сборной России занимались тренеры из МГУ и Университета Иннополис, сообщает пресс-служба татарстанского вуза.

Сборная России выиграла 1 золотую и 3 серебряные медали и в общекомандном зачете заняла первое место. «Золото» для России завоевал учащийся казанского лицея им. Н.И.Лобачевского Валерий Родионов.