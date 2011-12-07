В Казани открылась выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

В казанском мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», сообщает ИА «Татар-информ».

«Это событие значимо как для Татарстана, так и для всей России. Память поколений — это то, что мы, взрослые, должны сохранить вместе с нашими детьми», — отметила зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время церемонии открытия.

На выставке собрано около 200 работ художников прошлого века, на которые наложены спецэффекты для погружения зрителя в атмосферу военного времени.

Выставка будет бесплатной. Посетители могут скачать аудиогид или воспользоваться услугами экскурсовода (от 1 000 до 2 500 рублей).

Выставка «Память поколений» будет работать с 10 сентября по 4 ноября.