В редакции «КВ» наградили победителей конкурса «Возьмемся за руки, друзья!»

В роли организаторов конкурса художественного творчества выступили первичное отделение ВПП «Единая Россия» Советского района Казани, ДК им. Саид-Галиева и редакция газеты «Казанские ведомости».

— Онлайн-конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» проводится впервые, — рассказала ведущий специалист общественной приемной ВПП «Единая Россия» Советского района Казани Талия Ахметшина, автор и руководитель данного проекта. — Очень благодарны редакции газеты «Казанские ведомости» за помощь в его проведении. Мы не ограничивали участников в жанрах, ребята присылали самые разные видеоролики со своими выступлениями: одни читали стихи, другие пели и танцевали. Всегда говорим, что дети с ограниченными возможностями обладают неограниченным талантом. Их творчество, стремление выразить себя безграничны. При проведении конкурса в очередной раз убедились, насколько каждый из детей неповторим. Они демонстрируют силу духа, которой нам всем стоит у них поучиться. Хочется отметить важную роль педагогов. За каждой победой, за каждой ноткой и каждым движением стоит их огромный кропотливый труд. Они для участников конкурса настоящие ангелы добра.

Победителями творческого состязания на этот раз стали Азамат Агадуллин, Тимур Гиниятуллин, коллектив центра творчества «Цветок Индиго» (Дарья Савинова и Татьяна Белголова), квартет «Варенька» (Риназ Калиев, Ярослав Васянов, Андрей Фришко и Софья Столярова), вокально-хореографическое трио Анны Тулыниной, Амалии Ибрагимовой и Фатихи Джамбаевой, а также хореографический ансамбль «Танцевальная капель» ГБОУ «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», который представляла Снежана Уфимова. Каждый из них получил диплом и подарки — книгу, мягкую игрушку. А художественным руководителям ребят вручили благодарственные письма.

Поздравили победителей секретарь первичного районного отделения ВПП «Единая Россия» Советского района Казани, депутат Госсовета РТ Альберт Мухаметшин и главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова.

— Мы очень рады, что столько людей проявили внимание к нашему конкурсу, — поделился Альберт Мухаметшин. — Среди всех присланных заявок были выбраны работы самых неравнодушных, тех, кто хотел сделать больше других. Спасибо родителям, спасибо педагогам и детям за то, что вы сегодня здесь!

— «Казанские ведомости» — семейная газета, — прокомментировала Венера Якупова. — Мы очень любим конкурсы, постоянно их проводим и конечно поддержали такой замечательный конкурс, как «Возьмемся за руки, друзья!». Вы сегодня победители, а побеждать всегда приятно. Поздравляю и желаю новых побед в будущем!