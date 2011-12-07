В РТ зафиксировали 67-й случай смерти от коронавируса

В Татарстане зафиксировали 67-й случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, в казанский инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 12 доставили 63-летнего мужчину с признаками внебольничной двухсторонней пневмонии. Пациент страдал хроническими заболеваниями. Это осложнило состояние мужчины. Спасти его не удалось. Причина кончины установлена в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.