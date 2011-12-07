В Татарстане придомовые территориальные избирательные участки будут работать 11 и 12 сентября

В Татарстане 11 сентября начнут работать 972 избирательных участка на придомовых территориях, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Голосование во дворах домов, в общественных пространствах будет организовано в специально оборудованных шатрах и автобусах. Голосования на обочинах дорог, в багажниках машин, на пеньках в Татарстане быть не может! Действуют жесткие требования по организации такой формы голосования», — отметил Кондратьев.

Избирательные участки, развернутые на придомовых территориях будут работать по собственному расписанию 11 и 12 сентября. Время работы участков будет опубликован на сайте ЦИК РТ и на сайтах территориальных ИК.

13 сентября будут работать только стационарные участки.

Напомним, с 11 по 13 сентября в Татарстане пройдут выборы президента РТ, массовые муниципальные выборы, а также допвыборы в Госдуму РФ и в Госсовет Татарстана по двум округам.