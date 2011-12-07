Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В ЖК «Салават Купере» достроили детский сад на 260 мест

Объект получил заключение о соответствии.

В Казани в ЖК «Салават Купере» достроили детский сад на 260 мест. Объект уже получил заключение о соответствии, сообщает Госстройнадзор РТ.

«Госстройнадзор РТ выдал дошкольному учреждению заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов», — сказано в сообщении ведомства.

Объект строился в рамках национального проекта «Демография». Учреждение расположено в 3-м квартале ЖК на улице Закирова.

Всего в Татарстане в рамках проекта в 2020–2021 годах запланировано строительство 49 детских садов.

КВ
Лента новостей