Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Велогонщик из Татарстана сломал ребро во время падения на 11-м этапе велогонки, но продолжил гонку

Ильнур Закарин финишировал 137-м.

Велогонщик из Татарстана Ильнур Закарин сломал ребро во время падения на 11-м этапе велогонки, но несмотря на это продолжил гонку, сообщает пресс-служба польской команды CCC Team, за которую выступает спортсмен.

«Ильнур Закарин получил перелом шестого левого ребра без смещения. Спортсмен продолжит участие в „Тур де Франс“, ему будет оказано консервативное лечение. Мы продолжим следить за состоянием Закарина и будем реагировать на сложившуюся ситуацию», — отметили в пресс-службе.

Закарин финишировал 137-м.

Не смотря на травму Зарин вышел на старт 12-го этапа, однако был вынужден сойти с гонки.

В общем зачете велогонки «Тур де Франс» спортсмен находится на 32-м месте. До конца велогонки осталось еще 10 этапов. 

КВ
Лента новостей