Велогонщик из Татарстана сломал ребро во время падения на 11-м этапе велогонки, но продолжил гонку

Велогонщик из Татарстана Ильнур Закарин сломал ребро во время падения на 11-м этапе велогонки, но несмотря на это продолжил гонку, сообщает пресс-служба польской команды CCC Team, за которую выступает спортсмен.

«Ильнур Закарин получил перелом шестого левого ребра без смещения. Спортсмен продолжит участие в „Тур де Франс“, ему будет оказано консервативное лечение. Мы продолжим следить за состоянием Закарина и будем реагировать на сложившуюся ситуацию», — отметили в пресс-службе.

Закарин финишировал 137-м.

Не смотря на травму Зарин вышел на старт 12-го этапа, однако был вынужден сойти с гонки.

В общем зачете велогонки «Тур де Франс» спортсмен находится на 32-м месте. До конца велогонки осталось еще 10 этапов.