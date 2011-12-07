Велогонщик из Татарстана сломал ребро во время падения на 11-м этапе велогонки, но продолжил гонку

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Велогонщик из Татарстана Ильнур Закарин сломал ребро во время падения на 11-м этапе велогонки, но несмотря на это продолжил гонку, сообщает пресс-служба польской команды CCC Team, за которую выступает спортсмен.
«Ильнур Закарин получил перелом шестого левого ребра без смещения. Спортсмен продолжит участие в „Тур де Франс“, ему будет оказано консервативное лечение. Мы продолжим следить за состоянием Закарина и будем реагировать на сложившуюся ситуацию», — отметили в пресс-службе.
Закарин финишировал 137-м.
Не смотря на травму Зарин вышел на старт 12-го этапа, однако был вынужден сойти с гонки.
В общем зачете велогонки «Тур де Франс» спортсмен находится на 32-м месте. До конца велогонки осталось еще 10 этапов.