За новые идеи в Татарстане готовы заплатить до 3 млн рублей

Министерство экономики Республики Татарстан объявило прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов «Старт-ЦТ», сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия в конкурсе полезных идей необходимо разработать инновационный проект по одному из востребованных направлений. Это в первую очередь, цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения. А также «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Победители получат грант до 3 млн рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 5 октября 2020 года на сайте: https://online.fasie.ru/m/?ReturnUrl=%2F

В Министерстве экономики РТ готовы оказать помощь в подготовке заявок. Консультации экспертов и информационную поддержку можно получить по тел.: (843-52) 4-91-39.

Кроме того, консультацию можно получить и через цифровую платформу «ТатПатент» (https://patentrt.ru/), созданную при Минэкономики РТ.