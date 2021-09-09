Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд об отказе «Ак Барса» от чирлидерш: Я думаю, это лицемерие

«В российском супертяжелом весе хотелось иметь ситуацию лучше»

С Григорием мы записали интервью на полях форума «Россия — спортивная держава». Несмотря на свой звездный статус, боксер с легкостью согласился ответить на наши вопросы. По мнению чемпиона Европы по боксу, сейчас российский бокс находится на высоком подъеме по сравнению с прежними временами, сейчас он идет по вертикали.

«Динамика развития и федерации бокса и спорта в целом устремляется в небо, потому что пришли правильные руководители, появилось финансирование и новые идеи, в результате чего бокс в России развивается очень хорошо», — поделился мнением Дрозд.

Отметил он и развитие бокса в Татарстане, по его словам, в республике великолепная школа, а также отличная федерация, которая много делает для развития этого спорта.

«В Татарстане великолепная школа бокса, отличный президент федерации, но с точки зрения имен я затрудняюсь кого-то выделить. Я знаю, что хорошие ребята есть, они участвуют во всех Всероссийских соревнованиях, но имен не знаю. Но позиция, которую занимает федерация бокса Татарстана, — очень активная, и я думаю, что эти большие имена мы услышим», — подчеркнул ныне спортивный функционер.

Ответил он и на вопросы об завершившем карьеру, еще одном именитом чемпионе — Александре Поветкине.

«В России он самый известный и популярный тяжеловес за всю историю как любительского, так и профессионального бокса. Саша был элитным боксером в мире, он сделал многое для развития спорта, у него много поклонников, а сейчас пришло время завершить карьеру», — отметил Дрозд.

Сейчас же из российских супертяжеловесов, по словам нашего собеседника, можно отметить Сергея Кузьмина, хотя своим именем он пока не может похвастаться. Поветкин боксировал с самыми сильными бойцами, которые были действующими чемпионами, вплоть до Владимира Кличко, и у Сергея есть определенное желание выйти на этот же уровень, отметил Дрозд.

«Вообще в супертяжелом весе в России хотелось бы иметь ситуацию лучше, в мире их [боксеров]тоже немного, но в нашей стране хочется возродить эту категорию», — добавил чемпион мира.

Выделил он и олимпийского чемпиона в Токио в легкой весовой категории Альберта Батыргазиева, а также Муслима Гаджимагомедоава, который стал серебряным призером прошедших олимпийских игр.

«Это молодые ребята, которые уже имеют и олимпийские медали, и мировые, они достаточно молоды по возрасту, но на них уже все равняются», — сказал Григорий Дрозд.

«С Путиным я готов сыграть в хоккей хоть сейчас»

После завершения карьеры Григорий Дрозд занимается не только комментированием бокса, но и активно осваивает хоккей.

«Сейчас я занимаюсь хоккеем, учусь кататься и играть в команде „Звезда России“, где собраны известные люди из мира спорта, политики и бизнеса, и там мы получаем удовольствие от игры», — поделился собеседник.

Он отметил, что хоккеем он будет заниматься только как хобби и не собирается идти по примеру Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что собирается играть в футбол в профессиональной команде.

«А с точки зрения того, чтобы сменить вид спорта, то свое я отзанимался и мне, наверно, достаточно. А то, что после завершения карьеры в одном виде спорта люди переходят в другой, то это хорошо. Это активность и самореализация, почему бы и нет? С Путиным я готов сыграть в хоккей хоть сейчас», — подчеркнул Дрозд.

О словах Нурмагомедова о ринг-герлз: «Это часть шоу, они ведь не по улицам ходят в коротких юбках»

Недавно экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сказал, что ринг-герлз (девушки, которые выносят номера раунда, - прим. Ред) совершенно не нужны в смешанных единоборствах, назвав их самыми ненужными людьми в этом виде спорта. Мы решили выяснить, что по этому поводу думает Григорий Дрозд. Боксер ответил, что они — часть индустрии и шоу.

«Это очень красиво и сексуально в правильном понимании этого слова, они ведь не по улице ходят в коротких юбках, они так находятся в конкретном месте и смотрятся очень уместно. Как по мне, если их не будет, то во время поединков будет скучно. Красивые девушки выполняют свой функционал, зрители много десятков лет любят их и ждут, и я в этом ничего плохого не вижу. Если у Хабиба другое мнение, хорошо, но коль это традиция в профессиональном боксе сохранена, думаю, она будет развиваться и дальше», — поделился Григорий Дрозд.

«Отказ „Ак Барса“ от чирлидерш — это не о семейных ценностях»

Высказался Дрозд и на тему того, что казанский «Ак Барс» отказался от группы поддержки. Напомним, что клуб решение вынашивал давно, а такого понятия, как контракт с чирлидершами не было. Генменеджер команды заявил нашему изданию, что танцующие девушки не соответствовали семейным ценностям, продвигаемым в команде.

«Я думаю, что в какой-то степени — это некое лицемерие, и не соответствует тому, о чем мы говорим, а именно о семейных ценностях. Девушки подогревают интерес, привлекают внимание, красиво танцуют, работают со зрителями, а это тоже часть шоу, и они создают атмосферу праздника. Они ведь не голые стоят и пристают к мужчинам, они в спортивных нарядах и создают праздник для зрителей. Мне кажется, что это подмена понятий», — заключил Григорий Дрозд.