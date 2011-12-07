По улицам Казани пустят «Литературный автобус»

В Казани на маршрут автобуса № 1, который идет от Речного порта до Дербышек, 10 сентября выйдет «Литературный автобус». В каждом рейсе будут участвовать различные писатели, которые будут читать собственные произведения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

На протяжении дня с 9:30 до 16:00 автобус проедет по своему маршруту несколько рейсов. Пассажиров будут сопровождать как начинающие, так и известные писатели. Кроме того, гости и жители столицы могут воспользоваться QR-кодами, нанесенными в салоне автобуса. По ним можно будет перейти на электронную и аудиобиблиотеку сайта издательства.

«Наша задача — сделать этот день солнечным и подарить людям не просто творчество, а вдохновение, которое сможет скрасить их день», — говорит Шамсутдинова.