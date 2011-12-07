Ущерб от деятельности «Финико» превышает миллиард рублей 

Ущерб от деятельности финансовой пирамиды «Финико» превышает 110 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РФ.

«Зарегистрировано уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, — жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей», сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело о деятельности «Финико» передано в центральный аппарат МВД России.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что от вкладчиков «Финико» в Татарстане поступило свыше 2 тыс. заявлений в МВД.