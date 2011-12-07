В Апастовском районе Татарстана сменился прокурор

В Апастовском районе Татарстана на должность прокурора назначен старший советник юстиции Зефер Абитов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.

За свою карьеру Зефер Абитов проработал в разных районах республики Татарстан. Он занимал должность старшего следователя в 1997 году в Буинске, с 2008 по 2016 был прокурором Балтасинского района, а с 2016 по 2021 прокурором Сабинского района.

Ранее должность Абитова занимал Артур Шарипов. На данный момент он назначен прокурором Приволжского района Казани.