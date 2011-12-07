В Челнах уже начался отопительный сезон

Старт отопительного сезона в Набережных Челнах начался 9 сентября. Такое постановление подписал руководитель исполкома города Фарид Салахов. Об этом пишут Progorodchelny.

В первую очередь, конечно же, тепло будет подаваться в школы, детские сады и медучреждения. Уже после этого, отопление проведут и в жилых домах.

В прошлом году отопительный сезон в Челнах начался 15 сентября, а в этом — на 6 дней раньше. На это повлияли необычные аномальные холода этого года.

Когда включат отопление в Казани — пока неизвестно. Более того, ранее мы писали, что «бабьего лета» тоже ждать не стоит. Поэтому одевайтесь теплее.