Фильмы Казанского кинофестиваля покажут на фестивале религиозного кино в Италии

- Андреа, расскажите о своем кинофестивале, его целях, задачах, номинациях... - С 1997 года наш фестиваль стал главным международным и при этом странствующим, посвященным кино и религиям, созданным для поддержания мира и диалога между конфессиями, культурами, народами и отдельными людьми. Он способствует изучению различий как в религиозных практиках, так и в убеждениях, кинематографических стилях и языках, что приводит к взаимному обогащению через знание и сравнение. Наш фестиваль состоит не только из кинопоказов. В его рамках проводятся круглые столы, конференции, которые развивают отношения между людьми разных религий. Тема нынешнего фестиваля, который, кстати, проходит с 4 по 11 октября, - новые поколения. В конкурсной программе представлено 62 фильма из 28 стран мира, отобранные из 450 заявок. Они исследуют убеждения, ожидания и ценности молодого поколения; историю миграции и межрелигиозного диалога, а также взгляд на религию глазами женщин.- В чем уникальность вашего кинофестиваля по сравнению с другими международными фестивалями?- Фестиваль представляет собой площадку для обмена идеями и точками зрения, в том числе «живую» мастерскую, в которой участвуют кинематографисты разных конфессий и национальностей. Режиссеры, актеры и продюсеры со всего мира, представители разных религий живут и работают вместе на протяжении всех дней фестиваля в дружеской атмосфере взаимного уважения. Другая особенность заключается в том, что наш фестиваль является кочевым. Он перемещается по таким городам, как Тренто, Рим, Гроссето (Тоскана) и другие. Таким образом мы расширяем аудиторию фестиваля.- Вашему фестивалю 20 лет. Каковы его основные результаты?- В последние двадцать лет фестиваль имеет главную цель - использовать потенциал кино для межрелигиозного диалога. Ведь этот вид искусства может многое сделать, чтобы сломать клише, стереотипы, способствуя лучшему взаимодействию различных духовностей, культур, менталитетов и идей в мире.- Как вы думаете, станет ли татарстанское кино интересно итальянцам?- Кино Татарстана отличается высоким качеством. Тем более итальянцы в последнее время все больше интересуются кинематографом стран с отличным от них менталитетом. Это поможет дать нам представление о вашей прекрасной культуре.- Есть ли у вас данные о том, сколько татар проживают в Италии?- Нет. Но теперь, когда я познакомился с замечательными людьми в Казани, мне очень любопытно встретить татарскую общину в моей стране.- Пройдут ли в этом году на вашем кинофестивале Дни кино Татарстана или это в планах следующего года?- В следующем году на фестивале религиозного кино будет предоставлена отдельная площадка для Казанского кинофестиваля. На ней можно будет показывать татарстанское кино, создать дискуссионную площадку или провести мастер-класс. В этом году фильм «Халима» режиссера Юлии Захаровой будет показан в рамках нашего кинофестиваля. Мы апробируем татарстанское кино на нашем зрителе, чтобы иметь представление о том, что необходимо сделать в следующем году, когда начнется более планомерное сотрудничество. Кстати, два года назад в качестве почетного гостя на кинофестивале в Казани побывала основоположник нашего кинофестиваля, кинорежиссер, писатель Лиа Белтрами. Вернувшись в Италию, она рассказала, насколько это удивительное мероприятие. Надеюсь, наше сотрудничество продлится как можно дольше.- Вы впервые в России? Каковы ваши впечатления о нашей стране и Татарстане?- Да, это мой первый визит в Россию. И я рад, что он начался именно с Казанского фестиваля мусульманского кино. Благодарен Лие Гильмутдиновой - заведующей сектором кинематографии Министерства культуры Республики Татарстан, за приглашение.Мы познакомились с ней на Даккском международном кинофестивале в Бангладеш, где оба были членами жюри секции коротких и независимых фильмов. Вместе отсмотрели 54 короткометражных игровых фильма разных стран. Много дискутировали. Это было интересное плодотворное общение. Тогда мы и договорились, что будем дружить фестивалями, обмениваться контентом и проводить совместные мероприятия.