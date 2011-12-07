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«Финал четырех» Кубка России по волейболу пройдет в Казани

ВК «Зенит» из Казани стал клубом-организатором «Финала четырех» Кубка России по волейболу, мини-турнир пройдет 14-15 декабря 2018 года.
На правах клуба-организатора «Зенит» пропустит полуфинальный этап. Остальные 12 команд разбиты на три группы, и пройдут полуфинальные раунды в Новосибирске, Москве и Сургуте с 1 по 4 ноября.
КВ
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