Итальянские музыканты помогли собрать «Корзину для аиста»

Концерт был организован молодежным отделом Казанской епархии в поддержку благотворительной акции «Корзина для аиста», которую предложил гуманитарный центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» с целью оказания помощи беременным женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вместо билетов желающим увидеть выступление зарубежных музыкантов предлагали приобрести средства гигиены, необходимые младенцам в первый год жизни, или же принести эти принадлежности и детские вещи с собой. Те, кому нечего было пожертвовать, могли просто насладиться музыкой. На концерт пришли около 30 человек, которые наградили музыкантов щедрыми аплодисментами. Уникальность произведений Фабрицио Консоли заключается в том, что его музыка сочетает в себе джаз, рок и танго с неким южноамериканским ароматом. Отдельно стоит выделить пианиста Якопо Мацца, которому присуща очень эмоциональная манера исполнения и подвластны чуть ли не все жанры музыки. Сотрудники центра «Азбука» вручили итальянским музыкантам благодарственное письмо, ведь они помогли собрать в тот день для будущих младенцев «Корзину для аиста». После выступления музыканты поспешили на репетицию своего концерта, который состоялся в Казани в тот же день.