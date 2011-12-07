Казанцы попробовали вегетарианскую еду

Началось все в 11 утра и продолжалось до трех дня. Все это время можно было пробовать разные вегетарианские блюда и общаться с участниками фестиваля. Здесь предлагали еду, в которой нет продуктов животного происхождения. Это были различные десерты, например арахисовая паста, мед с добавлением имбиря и лайма. А еще можно было отведать вегетарианский хот-дог и треугольник, где вместо традиционной мясной начинки использовались картофель и грибы. Приверженцу традиционного питания сложно представить, что можно приготовить так много блюд без мяса!Фестиваль сломал стереотип, что меню вегетарианцев пресное и скудное. Удалось попробовать веган-пиццу, изготовители которой уверяли, что это необычайно вкусно, а главное полезно, и оказались правы. Сыр аппетитно тянулся, сочная начинка под хрустящей корочкой источала аромат - просто объедение! В составе грибы, помидоры, кукуруза, сыр тофу (пищевой продукт из соевых бобов), соленые огурцы, томатная паста. Прекрасная идея для перекуса - такая пицца понравится и взрослым, и детям. В основном посетители фестиваля налегали на конфеты, сделанные из сухофруктов, ведь к таким сладостям мы пока не привыкли. В тот день на набережную пришли горожане разного возраста: пенсионеры, молодежь, родители с детьми. Замечены были и иностранцы, живущие в Казани. Первокурсница КФУ Рафика приехала из Индонезии. - На этом фестивале я познакомилась с людьми, которые уже много лет не едят мясо, - поделилась она впечатлениями. - Расспросила об их образе жизни, узнала, почему они решили отказаться от продуктов животного происхождения. Я пока не вегетарианка, считаю, к такому питанию нужно подходить серьезно и осознанно, но здесь мне было интересно. Попробовала полезные конфеты, у них очень необычный вкус.Помимо дегустаций на фестивале читали лекции о том, как следует питаться, чтобы организму хватало всего необходимого. Лекторы не агитировали срочно отказаться от животных продуктов. Советовали для начала проконсультироваться с диетологом, сдать анализы, которые покажут, можно ли переходить на такой рацион. Организаторы же поделились мыслями о том, что с каждым годом гостей на вегетарианский фестиваль приходит все больше. Поэтому они стараются приглашать на него вегетарианцев, которые готовы поделиться своим опытом, рассказать, с какими проблемами может столкнуться человек, переходя на новый рацион, и как их избежать. Главное, говорят вегетарианцы, нужно научиться слушать свой организм, потреблять как можно больше свежих овощей и фруктов и соблюдать режим дня.