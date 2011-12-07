Татарстан лидирует среди регионов России по объемам реализации молока в сутки

Республика Татарстан лидирует среди российских регионов по объему реализации молока в сутки, сообщает пресс-служба Минсельхоз РФ. В течение дня в республике реализуется 3,3 тыс. тонн молока. Для сравнения — в Краснодарском крае за аналогичный период реализуется 2,6 тыс. тонн, в Воронежской — 1,8 тыс. тонн и т. д. Суточный объем сельскохозяйственных организаций всей страны по этому показателю составил 42,3 тыс. тонн — это на 4 процента больше, чем за прошлый год.